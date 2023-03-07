Тест: сможете продолжить культовые стихотворения?

Чтение стихов обычно ассоциируется либо со школьными уроками литературы, либо с романтической обстановкой. Но, по словам ученых, следует обращаться к томикам со стихотворениями не только для того, чтобы получить пятерку или поразить воображение любимого человека выразительной декламацией. Как оказалось, чтение поэзии положительно влияет на развитие мозга. Эксперименты подтвердили, что во время знакомства с рифмованными шедеврами в сером веществе повышается активность нейронов. Что самое любопытное, поэзия не просто порождает в мозге читателя импульс, но и вызывает своего рода интеллектуальную зависимость. Знакома ситуация, когда открываешь книгу со стихами для того, чтобы прочесть парочку, а через некоторое время обнаруживаешь себя с изученным вдоль и поперек томиком в руках? Все дело в возбуждении, которое вызывает высокая поэзия в мозге - оно заставляет читать еще и еще. Но, пожалуй, это тот случай, когда зависимость ничем не угрожает… разве что кроме переизбытка прекрасного.

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