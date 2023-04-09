Тест: сможете отличить оригинал от жалкой копии?

В наше время, когда существует огромное количество онлайн-магазинов, которые предлагают приобрести вещи разных марок, наткнуться на подделку - проще простого. Но, по мнению экспертов, отличить фейк от оригинала вполне реально. Во-первых, необходимо помнить о том, что настоящие брендовые вещи будут стоить недешево. Если кто-то предлагает сумочку известной марки за смехотворную цену, якобы с большой скидкой, это наверняка дешевая реплика. Во-вторых, при покупке или получении в пункте выдачи стоит обратить внимание на отделку изделия и логотипы. У копий качество существенно хромает, бирки изготовлены из дешевых материалов, а в названии бренда могут присутствовать какие-нибудь не слишком очевидные глазу рядового покупателя отличия от оригинала. Кроме того, подделку с головой выдаст ее цвет - он будет либо бледнее, либо темнее, чем у дорогой аутентичной вещи, также эксперты отмечают, что оттенок фейка не такой яркий и чистый, потому что материал, из которого он изготовлен, на порядок хуже.

Сможете ли вы отличить дорогостоящую брендовую вещь от ее дешевой реплики? Проверьте свою интуицию, ответив на вопросы нашего теста.