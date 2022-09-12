Тест: сможете отличить настоящие названия фильмов от придуманных?

Не секрет, что перед тем, как выйти в прокат в другой стране, любой фильм проходит через огонь, воду и медные трубы. Прокатчики могут поменять имена персонажей, песни, которые звучат в кадре, а также уменьшить или увеличить хронометраж. Криминальная драма Мартина Скорсезе “Волк с Уолл-стрит”, например, перед релизом в Объединенных Арабских Эмиратах сократилась на 45 минут. Дело в том, что, по мнению прокатчиков, персонажи картины слишком часто употребляли слово fuck - пришлось вырезать его подчистую. Как нетрудно догадаться, поменяться в прокате может и название ленты. Довольно часто компания-дистрибьютор прибегает к таким мерам потому, что считает “родное” название непривлекательным с коммерческой точки зрения. Из опасений, что фильм соберет меньшее количество зрителей и не окупится, названия заменяют на более привлекательные для целевой аудитории. Классический пример - название драмы The Shawshank Redemption (с английского - “Искупление Шоушенком”) в России превратилось в спойлерное “Побег из Шоушенка”.

Сможете ли вы угадать оригинальные названия известных фильмов? Пройдите наш тест, чтобы проверить свою смекалку.