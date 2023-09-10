Тест: сможете отличить картины Айвазовского от работ других художников?

Имя Ивана Айвазовского ассоциируется в первую очередь с масштабными морскими пейзажами. Мало кто знает, что, помимо художественного дара, этот человек обладал и другими талантами. Он появился на свет в семье армянского купца Айвазяна (Гайвазовского) и получил при крещении имя Ованес - именно так звучит армянская форма имени “Иоанн”. Достаток семьи был небольшим, поэтому Ивану приходилось усердно трудиться и развивать свои таланты - по свидетельству современников, он превосходно играл на скрипке. Художественный дар мальчика не укрылся от Александра Казначеева, градоначальника города Феодосии, где родился и рос Айвазовский. Именно он подарил талантливому юноше краску и бумагу, а также предоставил возможность посещать занятия у городского архитектора, который преподавал детям Казначеева рисование. В 13 лет Иван, окончив уездное училище, отправился в Симферополь, где поступил в гимназию. Вскоре о даровании юноши узнали в городе, с помощью меценатов он оказался в Императорской академии художеств. Так начался его творческий путь. Сможете ли вы отличить картины Айвазовского от работ других художников? Проверьте себя прямо сейчас.

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