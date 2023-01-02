Тест: сможете отгадать язык по написанию слова «спасибо»?

Согласно официальным данным, представленным в каталоге языков Ethnologue, в 2022 году в мире насчитывается 7151 язык. Самыми распространенными среди них являются китайский, хинди и английский. Кстати, именно британские и китайские ученые не так давно совершили интересное открытие. Оказалось, что учить родной язык дети начинают уже спустя несколько часов после своего рождения. Исследователи доказали, что воспринимать речь ребенок начинает еще в материнской утробе, а вот различать и обрабатывать четкие звуки - после появления на свет. Для того, чтобы выяснить это, ученые наблюдали за 75 новорожденными в клинике Пекинского университета. Во время эксперимента младенцам включали запись спокойного женского голоса, который произносил по порядку гласные звуки, а затем включали аудио в обратном порядке и с помощью современных аппаратов наблюдали за активностью мозга малышей. Оказалось, что уже через пять часов новорожденные начинали различать звуки.

Предлагаем вам пройти интересный тест на языковое чутье. Взгляните на то, как пишется слово “спасибо” на разных языках и попробуйте угадать, на каких именно.