Тест: сможете отгадать не морские картины Ивана Айвазовского?

Иван Айвазовский прославился в первую очередь как художник-маринист, воспевающий красоту морских просторов. Мало кто знает, что родился живописец в семье армянского купца Айвазяна и при крещении получил имя Ованес - именно так звучит армянская форма имени “Иоанн”. Семья, в которой появился на свет прославленный художник, не была состоятельной. Мальчик самостоятельно учился тому, что было ему интересно - освоил скрипку и рисование. К счастью, работы талантливого паренька попались на глаза градоначальнику Феодосии Александру Казначееву. Впечатленный дарованием Ованеса, Казначеев стал ему покровительствовать - обеспечивал бумагой и красками, позволил посещать уроки рисования вместе со своими детьми. А после того, как 13-летний Айвазовский окончил учебу в уездном училище Феодосии, хлопотами градоначальника его перевели в симферопольскую гимназию. Там его заметила влиятельная в городе дама Наталья Нарышкина и помогла устроиться на обучение в Императорскую академию художеств.

Насколько хорошо вы знакомы с творчеством Ивана Айвазовского? Сможете угадать его работы, не связанные с морской тематикой и отличить их от картин других живописцев? Проверьте себя с помощью теста.