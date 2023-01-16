Тест: сможете отгадать, из каких фильмов эти монстры?

В культуре любого народа можно найти мифы, легенды, сказки, где среди действующих лиц обязательно будут какие-нибудь фантастические твари, монстры и чудища. Как правило, они относились к так называемой низшей мифологии, в которой речь шла о существах, не наделенных божественной силой и могуществом. Один из первых и получивших наибольшее распространение бестиариев был создан во втором-третьем веке и переведен на разные языки. Он назывался “Физиолог” и рассказывал не только о реально существующих животных вроде зайчиков или волков, но и о вымышленных чудовищах и монстрах - фениксах, кентаврах, горгонах и т.д. Образы этих существ оседали в коллективном бессознательном и в разном виде появлялись в мифах и преданиях разных народов. При желании можно сравнить легенды тех или иных стран и обнаружить потрясающее сходство между монстрами и страшилками. Например, истории и мертвецах, восстающих из могил и отправляющихся на поиски свежей крови, есть практически у любого народа.

Создатели современных фильмов ужасов и хорроров до сих пор черпают вдохновение в мифологии, однако встречаются и оригинальные существа, полностью придуманные сценаристами. Пройдите наш тест на знание киношных монстров и чудищ.