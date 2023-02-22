Тест: сможете отгадать этих героев из советских мультфильмов?

Всем нам хорошо знакомы рисованные, кукольные, пластилиновые мультфильмы, созданные в советские годы. Персонажей этих анимационных шедевров любят представители самых разных поколений, от мала до велика. Однако мало кто знает, что первый в мире компьютерный мультфильм был создан именно в СССР в 1968 году. Он назывался “Кошечка” и разрабатывался в атмосфере строжайшей секретности. Одним из авторов революционного мультфильма стал математик Николай Константинов. Казалось бы, при чем тут “царица наук” и мультипликация? Дело в том, что Константинову и его помощникам - студентам предстояло смоделировать персонажа на компьютере, а доступ к ЭВМ в 1960-е годы был строго ограничен. В результате создатели “Кошечки” работали в той же лаборатории, где моделировали предстоящие полеты на Луну. Ролик, длившийся чуть больше минуты, показали зрителям, и хотя он понравился аудитории, в широкий прокат так и не вышел.

Зато мы по сей день можем наслаждаться другими шедеврами советской мультипликации. Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, как хорошо вы помните популярные отечественные мультики.