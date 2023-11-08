Тест: сможете найти все пасхалки на этих кадрах из мультфильмов Pixar?

Слово «пасхалка» еще несколько лет назад звучало непривычно для слуха отечественных зрителей. Однако сегодня оно широко распространено: под пасхалкой подразумевается некая неочевидная деталь, которая в большинстве случаев несет в себе тайный смысл. Происходит это слово от английского выражения Easter Egg, то есть «пасхальное яйцо». В Англии существует традиция — накануне Пасхи родители прячут в доме и саду разноцветные яйца, а дети при помощи подсказок пытаются их найти. Впервые пасхалки, работающие по тому же принципу, появились в компьютерных играх. Разработчики «прятали» внутри кода дополнительные опции, открыть которые можно было только с помощью смекалки. Существует несколько версий появления первой пасхалки — по одним данным, это произошло в 1977 году в игре Starship, по другим — в 1979 году в игре Adventure. Впоследствии пасхалки начали использовать не только в компьютерных играх, но и в кинематографе — сейчас это слово ассоциируется именно с ними.

Проверьте, насколько хорошо вы знакомы с мультфильмами студии Pixar: посмотрите на картинки и найдите на них пасхалки. А чтобы узнать правильный ответ, достаточно нажать на картинку и «перевернуть» ее.