Тест: сможете найти все пасхалки на этих кадрах из мультфильмов Pixar?
Проверьте, насколько вы внимательный зритель.
Слово «пасхалка» еще несколько лет назад звучало непривычно для слуха отечественных зрителей. Однако сегодня оно широко распространено: под пасхалкой подразумевается некая неочевидная деталь, которая в большинстве случаев несет в себе тайный смысл. Происходит это слово от английского выражения Easter Egg, то есть «пасхальное яйцо». В Англии существует традиция — накануне Пасхи родители прячут в доме и саду разноцветные яйца, а дети при помощи подсказок пытаются их найти. Впервые пасхалки, работающие по тому же принципу, появились в компьютерных играх. Разработчики «прятали» внутри кода дополнительные опции, открыть которые можно было только с помощью смекалки. Существует несколько версий появления первой пасхалки — по одним данным, это произошло в 1977 году в игре Starship, по другим — в 1979 году в игре Adventure. Впоследствии пасхалки начали использовать не только в компьютерных играх, но и в кинематографе — сейчас это слово ассоциируется именно с ними.
Проверьте, насколько хорошо вы знакомы с мультфильмами студии Pixar: посмотрите на картинки и найдите на них пасхалки. А чтобы узнать правильный ответ, достаточно нажать на картинку и «перевернуть» ее.