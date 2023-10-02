Тест: сможете найти недостающий фрагмент фотографии?

Пазлы - одно из самых популярных развлечений. Сложно передать словами эмоции, которые охватывают игрока, когда он кладет на место последнюю недостающую детальку. Мало кто знает, что пазлы были придуманы еще восемнадцатом столетии, и не для развлечения, а для учебы. Англичанин Джон Спилсбери преподавал географию и хотел разбудить интерес своих учеников к знаниям. Однажды ему пришло в голову разрезать на фрагменты карту мира и наклеить их на деревянные брусочки. Если собрать их вместе, то получается полноценная карта. Правда, на тот момент на ней присутствовали лишь Евразия, Африка, Северная и Южная Америки - Австралия еще не была достаточно изучена, а Антарктиду открыли только в следующем веке. Вплоть до 1820-х годов пазлы использовались исключительно как учебное пособие. Затем головоломку стали делать с самыми разными картинками. Поначалу это было дорогое удовольствие, но когда недешевую древесину заменили на картон, цена стала куда более доступной. Массовое производство пазлов началось в Америке в 1909 году. Любите ли вы пазлы? Предлагаем вам проверить свою внимательность, отыскав недостающий фрагмент фото.

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