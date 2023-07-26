Тест: сможете ли вы выжить в зомби-апокалипсисе?

В современной культуре зомби, пожалуй, превосходят по популярности любую другую нежить. Фильмы, комиксы, квесты, компьютерные игры - сюжеты, связанные с ожившими мертвецами, широко распространены в сфере развлечений. При этом вплоть до двадцатого века европейская аудитория не была наслышана о зомби - о них знали лишь на африканском континенте. Любопытно, что этимология самого слова “зомби” до сих пор точно не ясна. “Привидение”, “божество” или “злой дух”, - такие варианты переводов с языка банту можно встретить в разных источниках. В англоязычной литературе это слово упоминается в труде “История Бразилии” Роберта Саути. Правда, под ним подразумевались вовсе не ожившие мертвецы, а восставшие рабы. В начале прошлого столетия распространению в Европе мифов о зомби способствовало повальное увлечение мистикой и экзотическими культами. В 1929 году журналист Уильям Сибрук выпустил в свет книгу “Волшебный остров” о своем путешествии на Гаити. Там ему якобы довелось увидеть настоящих зомби - мертвецов, вырытых из могил, оживленных с помощью колдовства и работающих на плантациях. В 1932 году на основе воспоминаний Сибрука в Голливуде был снят фильм “Белый зомби”, который и положил начало триумфальному шествию этих персонажей по экранам. Зомби-апокалипсис - один из излюбленных сюжетов кинематографа (и не только). Пройдите тест и узнайте, каковы ваши шансы справиться с нашествием этой нежити.

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