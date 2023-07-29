Тест: сможете ли вы выжить на необитаемом острове?

Истории о выживании человека в дикой природе всегда будоражили воображение общественности. Достаточно вспомнить, каким успехом в свое время пользовался сериал Lost. Моду на этот жанр несколько веков назад ввел писатель Даниэль Дефо, написавший о приключениях Робинзона Крузо. Эта книга и по сей день очень популярна, что уж говорить о далеком прошлом, когда подобная авантюра казалась чем-то за гранью человеческих возможностей. Прототипом Робинзона стал шотландский моряк Александр Селкирк, который в возрасте девятнадцати лет сбежал из родного города и стал моряком. Спустя время он набрался опыта в жизни на корабле, стал пользоваться авторитетом у товарищей, поэтому неудивительно, что после смерти капитана судна в открытом море Селкирк сделался помощником нового капитана Томаса Страдлинга. Правда, добрые взаимоотношения между мужчинами не сложились. Очень скоро капитан и его помощник поссорились, после чего Селкирк высадился у берегов острова Мас-а-Тьерра с необходимым минимумом вещей и начал новую жизнь в полном одиночестве. Спустя четыре года его подобрали английские корабли, оказавшиеся в этих местах. Смогли бы вы выжить на необитаемом острове? Узнайте честный ответ с помощью нашего теста.

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