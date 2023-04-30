Тест: сможете ли вы выжить на необитаемом острове?

Истории о людях, попавших из цивилизации в дикие и неприспособленные для жизни условия, во все времена вызывали у людей огромный интерес. В свое время мало какая книга могла похвастаться такой же популярностью, как “Робинзон Крузо” Даниэля Дефо, а сериал “Остаться в живых” возвысил зрительский интерес к телешоу задолго до появления “Игры престолов”. Сейчас в мире существует множество необитаемых островов, но наиболее выдающийся, по мнению большинства исследователей, расположен в Фарерском архипелаге. Площадь острова Луйтла-Дуймун составляет всего 0,8 квадратных километра, а в высоту он достигает 414 метров. Скандинавы открыли это место на карте еще в средние века, до 1852 года Луйтла-Дуймун принадлежал Дании, а позднее был продан во владение жителям острова Сувурой, располагающегося по соседству. Вид на остров издалека невероятно красив - его верхушку скрывает белая облачная шапка. Туристы приезжают на Луйтла-Дуймун, чтобы насладиться тишиной и устроить детокс от социальных сетей - связь на острове не ловит, здесь нет ни электричества, ни интернета.

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