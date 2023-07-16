Тест: сможете ли вы вспомнить всех героев из русских произведений?

В школе мы знакомимся лишь с малой частью огромного наследия, оставленного русскими писателями-классиками. Немногие продолжают знакомство с творчеством Достоевского, Толстого, Чехова и других великих авторов сверх школьной программы. А между тем многими книгами отечественных писателей зачитываются во всем мире. Безусловно, лидером среди литераторов, чье творчество оказало огромное влияние на мировую литературу, считается Федор Михайлович Достоевский. В любви к его произведениям признавались такие звезды, как Орландо Блум или Дэвид Швиммер, а некоторые иностранцы специально приезжают в Санкт-Петербург, чтобы своими глазами увидеть город, в котором жили персонажи Достоевского, и проникнуться его атмосферой. На втором месте располагается Лев Николаевич Толстой. “Война и мир” и “Анна Каренина” - вот, пожалуй, самые известные среди иностранцев книги, написанные этим классиком. Неудивительно, что их много раз экранизировали не только в нашей стране, но и за рубежом. А вот имя Александра Сергеевича Пушкина редкий иностранец назовет в числе любимых авторов. Возможно, дело в том, что перевод поэзии - дело тонкое, а оценить стихи и поэмы в оригинале могут только те, кто знает русский язык.

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