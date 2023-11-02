Тест: сможете ли вы угадать, о каком артисте говорит Гафт в этих цитатах?

Наверняка каждый человек хотя бы раз в жизни слышал слово «эпиграмма» — и, скорее всего, было это на школьных уроках литературы. Напомним, что этот термин уходит корнями в античность — в переводе с древнегреческого «эпиграмма» означает «надпись». Изначально так называли посвятительные строки, которые писали на алтарях, скульптурах богов, а также на надгробиях. Мало-помалу эпиграммы стали использовать и в повседневной жизни — появилось огромное количество разновидностей, от сатирических до любовных. Объединяло их то, что эти стихотворения были короткими и отражали отношение автора строк к тому человеку, которому были посвящены. Со временем самой распространенной разновидностью эпиграммы стала именно сатирическая. Ее тон может быть самым разным — от язвительного до добродушного. Эпиграммы выходили из-под пера таких поэтов и писателей, как Александр Пушкин, Саша Черный, Максим Горький и т.д. Среди любителей этого жанра был и легендарный актер Валентин Гафт. Свою первую эпиграмму он сложил случайно, во время банкета по случаю премьеры спектакля в Театре на Малой Бронной. После он написал еще множество посвящений своим коллегам по актерскому цеху.

Пройдите наш тест — попробуйте угадать, о ком же Валентин Гафт написал эти строки.