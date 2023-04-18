Тест: сможете ли вы угадать, кто сказал эти слова философ или герой мультфильма?

Каждый из нас может допустить досадную ошибку и приписать слова одного человека другому. Но одно дело - ошибиться разочек, а потом осознать свой промах и исправиться, и совсем другое - пребывать в заблуждении постоянно. В появлением интернета проблема псевдоцитат приобрела поистине катастрофические масштабы. Сотни тысяч людей ежедневно репостят понравившиеся цитаты, не задумываясь о том, что порой эти слова принадлежат совсем не тем людям, чьи имена указаны. Иногда из-за этого происходят крайне неприятные и в то же время забавные ситуации. Например, однажды от интернет-пользователей досталось известному актеру Вину Дизелю. Исполнитель роли Доминика Торетто в “Форсаже” перепостил цитату, авторство которой приписывалось американскому изобретателю Александру Грэму Беллу. Подписчики быстро нашли ошибку и указали в комментариях, что на самом деле высказывание принадлежит датской писательнице Карен Бликсен. Разумеется, вероятность того, что кто-то заметит подвох, гораздо больше, если псевдоцитату запостила знаменитость.

Сможете ли вы угадать, кто на самом деле является автором высказывания - философ или персонаж мультфильма? Проверьте свою интуицию, ответив на вопросы нашего теста.