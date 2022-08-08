Тест: Сможете ли вы угадать, какие продукты полезные, а какие – обман?

Всем нам с детства внушали, что правильное питание – залог здоровья и жизненной активности. Гамбургеры, газированные напитки, сладости – все эти высококалорийные продукты негативно сказываются на нашем организме. Конечно, зачастую сложно устоять перед соблазном, и тогда в продуктовую корзинку вместо полезной каши или овощей отправляются чипсы и кола. Быстро, вкусно, дешево, однако потом за это сиюминутное удовольствие наступает расплата в виде проблем со здоровьем. Интересно, что в некоторых странах к вопросу правильного питания подошли радикально – так, например, в Японии специалисты разработали специальную программу "Секуику", название которой можно перевести как "Учимся правильно питаться". Ее суть заключается в том, что с 2004 года все японские учреждения среднего образования в обязательном порядке участвуют в этой программе. В ее рамках детей знакомят с основами правильного питания, проводят лекции и мастер-классы на эту тему, например, с участием местных фермеров и специалистов в сфере ЗОЖ.

А насколько хорошо разбираетесь в правильном питании вы? Пройдите наш тест, чтобы понять, сможете ли вы отличить миф о здоровой еде от правды.