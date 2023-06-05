Тест: сможете ли вы разгадать секрет фокуса?

“Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам”, - эта цитата из Шекспира как нельзя лучше отражает, что, каким бы знакомым и хорошо изученным ни казался нам этот мир, в нем всегда найдется что-то необыкновенное и удивительное. Различные иллюзии и фокусы, например. В прошлые столетия, когда еще не было интернета и других современных развлечений, люди питали большой интерес к выступлениям иллюзионистов. Многие из них благодаря ловкости рук (и полному отсутствию мошенничества, конечно же) добились поистине мировой известности. “Отцом” многих классических фокусов считается американец Гарри Блэкстоун, имя которого прогремело у него на родине и не только в начале прошлого века. Например, как считается, он первым добавил в свой “репертуар” фокус с распиливанием ассистентки пополам или поднятию ее в воздух. Однако больше всего публика восхищалась фокусом с повисшей в воздухе лампочкой, которая при этом еще и светилась. Видя успех отца, его сын, Гарри-Блэкстоун-младший, также сделал себе карьеру фокусника.

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