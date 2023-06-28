Тест: сможете ли вы рассмотреть все спрятанные объекты на этих картинках?

Внимательность - качество, которое пригодится везде: во время учебы, на работе, в повседневной жизни. Есть люди, у которых оно прекрасно развито с самого рождения или которые отточили его в детстве, во время развивающих игр с родителями. Но бывает и так, что человек был бы и рад стать Мистером Внимательность, но, как он считает, время для этого упущено. “А вот и нет”, - ответят ученые. Развивать концентрацию и внимание можно в любом возрасте, было бы желание и эффективная методика под рукой. В качестве действенного метода развития зрительной памяти специалисты рекомендуют так называемый метод Айвазовского. Его можно практиковать абсолютно в любое время и в любом месте - например, в парке. Необходимо взглянуть на пейзаж, открывающийся перед вами, или на человека, сидящего на скамейке, а затем закрыть глаза и попытаться мысленно воспроизвести картину в деталях. После этого можно открыть глаза, чтобы освежить увиденное в памяти, а затем повторить упражнение еще раз. При желании можно делать в блокноте наброски увиденного.

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