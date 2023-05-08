Тест: сможете ли вы отличить детские рисунки от художественных шедевров?

Современное искусство с точки зрения многих людей - очень странный предмет. Всевозможные каляки-маляки, похожие на творчество маленького ребенка, вызывают восхищение эстетов и коллекционеров и улетают с аукционов за баснословные деньги. Одним из самых популярных художников, работающих в таком стиле, считается Сай Твомбли. Его полотно “Леда и лебедь”, где на светлом фоне можно лицезреть хаотичные каракули черного и красного цвета, было продано в Нью-Йорке за рекордные 52,8 миллиона долларов. К сожалению, имя счастливого обладателя картины осталось неизвестным - покупатель предпочел сохранить свою личность в тайне. Путь Сая Твомбли к славе начался после того, как его творение “Без названия”, созданное на бумаге обычными цветными карандашами, было продано за 2,3 миллиона долларов. Твомбли - не единственный художник, полотна которого похожи на каляки-маляки трехлетнего малыша. Отношение публики к таким картинам очень разное - кто-то восхищается ими и видит в них художественную ценность, а кто-то даже не считает их за искусство.

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