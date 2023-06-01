Тест: сможете ли вы отгадать слово по его описанию?

В современном мире существует множество способ провести свой досуг весело и с пользой. Еще век назад люди даже представить себе не могли большинство вариантов развлечений, доступных сейчас, и предпочитали другие забавы. Широко распространенными были словесные игры, для которых не требовалось ничего, кроме наличия одного или более игроков - поэтому обращаться к ним можно было не зависимо от времени и места. Популярной забавой была, например, так называемая “Игра в П”. Один игрок задавал второму слово, которое необходимо объяснить другим игрокам с помощью слов на любую букву, например, “п”, но не однокоренных! Например, слово “книга” пришлось бы объяснять с помощью слов-ассоциаций, таких как “переплет”, “полезная”, “поэзия” и другими, которые могут привести товарищей по игре к правильному ответу. Если они высказывали верные или близкие предположения, то можно было поощрять их с помощью слов “правильно” или “примерно”, а в случае неудачи - предупреждать “плохо”. После того как слово отгадано, прежний объясняющий выдумывает другое и говорит его на ухо новому “ведущему”.

Любите ли вы играть в слова? Тогда вам точно придется по душе наш новый тест.