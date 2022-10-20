Тест: сможете ли вы обмануть детектор лжи?

Детектор лжи был изобретен сравнительно недавно - в начале ХХ века. Однако с тех пор он не претерпел значительных изменений. Его принцип достаточно прост - когда человек лжет, его организм ведет себя по-другому. Современные полиграфы анализируют, как правило, три физиологических показателя - частоту давления, сердечно-сосудистую активность, в которую включены пульс и кровяное давление, а также потоотделение. Правда, многие исследователи считают, что данных, полученных с помощью детектора лжи, недостаточно даже для того, чтобы в чем-то подозревать допрашиваемого. Дело в том, что во время теста на полиграфе невинные вопросы вроде “Сейчас на календаре декабрь?” чередуются с куда более провокационными, например, “Убили ли вы соседа?”. Понятно, что даже для организма невиновного человека такое чередование будет стрессом. Кроме того, представители “темной триады” и люди с психическими отклонениями испытывают проблемы с чувствами и эмоциями и могут оставаться спокойными, как удав, даже когда их напрямую спрашивают о преступлениях.

А смогли бы вы перехитрить детектор лжи? Ответьте на вопросы нашего теста - и узнаете.