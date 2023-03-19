Тест: сможете ли вы дополнить русские пословицы и поговорки?

В повседневной жизни мы часто используем пословицы, поговорки, крылатые слова и фразеологизмы. Но порой делаем это автоматически и не задумываемся над тем, откуда то или иное выражение пришло в нашу речь. Например, мы говорим “он собаку на этом съел”, имея в виду, что человек обладает обширными познаниями и опытом в той или иной сфере. Существует несколько вариантов этимологии этого распространенного выражения. Но большинство ученых сходятся во мнении, что это усеченный вариант старинной пословицы, к тому же со временем приобретший иной смысл. В словаре Владимира Даля можно найти выражение “собаку съел, только хвостом подавился”. Его употребляли в ситуациях, когда человек прошел через серьезные испытания и успешно справился с ними, однако в самый ответственный момент допустил досадную ошибку и остался у разбитого корыта. По прошествии веков пословица вышла из частого употребления, осталась лишь ее первая часть.

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