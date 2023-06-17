Тест: сможете ли вы дополнить эти английские пословицы?

В школе многие люди в качестве иностранного языка учили английский. Кто-то решил, что ему не особенно нужно владение языком Шекспира и Конан Дойля и так и остался на уровне “Лондон из зэ кэпитал оф Британ”, а кто-то впоследствии изучил язык в совершенстве и получил тому подтверждение с помощью международных языковых тестов. Кстати, в русском языке довольно много слов, заимствованных из английского. Они настолько привычны нашему слуху, что не воспринимаются как иностранные. Например, знакомое аждому телефонное приветствие “Алло” прибыло к нам именно из английского. Изначально Александр Белл, изобретатель телефона, употреблял для привлечения внимания звонившего на противоположном конце провода междометие “Эхой!” Прежде его использовали моряки для того, чтобы окликать друг друга, мол, “Эй, на палубе!” Считается, что другой изобретатель Томас Эдисон, который усовершенствовал творение Белла, использовал другое обращение - “Хэллоу”, то есть “Привет”. В дальнейшем закрепилось именно оно, причем не только в англоязычных странах, но и во многих других, в том числе в России.

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