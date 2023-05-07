Тест: сможете ли вы добраться на учебу в городе будущего?

С каждым годом технические возможности становятся все шире, то, что еще несколько десятилетий назад казалось фантастикой, обретает реальное воплощение. Ученые говорят о том, что в скором времени люди будут жить в так называемых умных городах, где современные технологии используются по максимуму. В чем заключается основная идея умного города? Исследователи говорят о том, что сбор и обработка информации будут производиться в режиме реального времени. На основе ее анализа можно будут использовать имеющиеся ресурсы с максимальной производительностью и рациональностью, что приведет к экономии средств, а значит, возможности использовать их с умом. Ярким примером технологий умного города является умное освещение на трассах. Смысл заключается в том, что свет включается только в том месте и в то время, когда по дороге проезжают автомобили. Когда на определенном участке трассы машин не наблюдается, фонари гаснут и таким образом экономится электрическая энергия. Подобных разработок, направленных на рациональное использование ресурсов, уже существует огромное множество.

Смогли бы вы жить в городе будущего? Проверьте себя, ответив на вопросы нашего теста.