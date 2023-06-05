Тест: сможете ли угадать, кто прячется на фото?

Многие люди относятся к интуиции как к дару свыше, чему-то мистическому, но, по уверениям психологов, ее можно считать одним из инструментов человеческой психики. А что можно делать с инструментом? Правильно, использовать его в своих целях и не забывать тренироваться управлять им. Существует множество способов развить свое шестое чувство - для наилучшего результата необходимо регулярно выполнять специальные упражнения. Для одного из них вам понадобится ассистент. Попросите его зажать в одном кулаке монету и спрятать обе руки за спиной, а затем вытянуть их вперед. Вам остается лишь угадать, в каком кулаке спрятана монетка. Если с первого раза ничего не получится, расстраиваться не стоит - необходимо повторить упражнение от десяти до пятнадцати раз. При этом стоит внимательно прислушиваться к себе, к своим ощущениям перед ответом, и анализировать их, наблюдать, есть ли какая-то закономерность между ощущениями перед правильными и неправильными ответами. Упражнение необходимо повторять регулярно и следить за своим прогрессом.

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