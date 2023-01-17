Тест: сможете ли определить предназначение этих предметов?

Порой кажется, что у человеческой фантазии нет абсолютно никаких пределов. Она изобретает вещи, додуматься до создания которых мог только чудак или гений. В девятнадцатом веке, например, появились чашки с небольшой перекладиной внутри. Догадаться, для чего предназначена эта деталь, сложно, но можно. Как оказалось, такие чашечки были предназначены для мужчин, носивших усы. После Великой Французской Революции они стали новым символом мужественности и вошли в моду. По портретам и фотографиям тех лет можно легко понять, что усы действительно были в тренде - представители сильного пола тщательно ухаживали за ними, завивали и напомаживали, чтобы те держали форму. Неудивительно, что однажды кто-то озадачился вопросом на тему “как сохранить укладку растительности на лице во время чаепития?”. Дело было не только в безупречном внешнем виде - во время трапезы воск, которым придавали форму усам, попадал в чай и портил его вкус. Тогда-то англичанин Харви Адамс и придумал специальные чашечки для усачей, которые позволяли удерживать усы от попадания в горячий напиток.

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