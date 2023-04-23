Тест: смогли бы вы завоевать Железный трон?

В свое время фэнтези-сага Джорджа Мартина “Песнь Льда и Пламени”, а затем и ее экранизация, поразила зрителей большим количеством смертей персонажей. Стоило привыкнуть к кому-нибудь из героев популярного сериала, как его убивали каким-нибудь изощренным способом. Многие поклонники шоу и его литературного первоисточника обвиняли создателей в излишней кровожадности. Спустя некоторое время после премьеры Джордж Мартин признался в одном из интервью, что именно сподвигло его уничтожить столько персонажей, среди которых были не только злодеи, но и вполне симпатичные герои. Как оказалось, корни “кровожадности” Мартина лежат в прошлом. Писатель-фантаст зачитывался произведениями Толкина, всемирную известность которому принесла трилогия “Властелин колец”. Дело в том, что один из самых ярких персонажей произведений Толкина, которого обожали читатели, погибает в середине повествования (по крайней мере, так кажется поначалу). Джордж Мартин был настолько поражен смертью одного из любимых героев, что решил взять этот прием на заметку и с лихвой использовал его в “Песни Льда и Пламени”.

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