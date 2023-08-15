Тест: смогли бы вы выжить во вселенной "Ривердейла"?

Сериал “Ривердейл”, рассказывающий о жителях небольшого американского городка, стал настоящим хитом. Но немногие из зрителей знают, что основой для него послужили комиксы Archie Comics, которые в США считаются культурным феноменом. Впервые персонажи Арчи, Джагхэд и Бетти появились в 1941 году на страницах другого издания - Pep Comics. Они пришлись по душе аудитории и уже в следующем году в свет вышел первый выпуск отдельного комикса, посвященного им. Серия Archie Comics побила все рекорды популярности - она выходила начиная с 1942 года по 2015-й, то есть на протяжении целых 73 лет. После этого издатели решили вдохнуть в серию новую жизнь и перезапустили ее, перенеся действие в современность. Именно на перезапуске и был основан сериал “Ривердейл”, действие которого разворачивается в наши дни. Любопытно, что в вымышленном городке под названием Ривердейл, по замыслу создателей, проживает героиня другого популярного комикса и сериала “Сабрина - маленькая ведьма” Сабрина Спеллман.

Смогли бы вы освоиться в Ривердейле и не выйти сухим из воды в очередной мрачной истории? Узнайте, ответив на вопросы теста.