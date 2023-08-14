Тест: смогли бы вы выжить в открытом космосе?

Первым человеком, совершившим выход в открытый космос, стал советский космонавт Алексей Леонов. Знаменательное событие в освоении просторов вселенной произошло 18 марта 1965 года. Леонов провел за пределами космического корабля 12 минут, что было настоящим подвигом. В тот момент не существовало никаких систем спасения, на которые мог рассчитывать космонавт - ему приходилось надеяться только на свои собственные силы и на технику, которая находилась в космосе вместе с ним. Изначально предполагалось, что в открытый космос отправится животное в специальном скафандре. Однако от этой идеи пришлось отказаться. Во-первых, потому что нужно было потратить много времени на разработку сложного оборудования, а во-вторых, потому что полет в космос животного не дал бы никаких новых сведений. Братья наши меньшие попросту не смогли бы ничего рассказать о своем опыте нахождения в открытом космосе, да и непредвиденные ситуации нельзя было сбрасывать со счетов - животному невозможно объяснить, что именно его ждет и как следует себя вести в экстремальной ситуации. Смогли бы вы побывать в открытом космосе и вернуться на Землю живым и невредимым? Проверьте себя с помощью нашего теста.

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