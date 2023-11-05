Тест: смогли бы вы выжить в мире сериала «Ривердейл»?

Сериал «Ривердейл», предназначенный для подростковой и молодежной аудитории, пользовался огромной популярностью у зрителей. Всего было выпущено семь сезонов, последний из которых вышел весной 2023 года. Сериал, ставший культовым, основывается на комиксах о вымышленном американском городке Ривердейле. Именно там живут подросток по имени Арчи Эндрюс и его друзья. Серия комиксов, на которых основан сериал — Archie Comics — начала выходить в 1941 году. Издательская компания MLJ Magazines, которая занималась выпуском серии, хотела продемонстрировать, что комиксы про обычных подростков будут пользоваться у аудитории не меньшим спросом, чем истории о супергероях. В разное время комиксы про Арчи пробовали переносить на экран. На его основе были созданы несколько мультипликационных сериалов, программ, снят фильм «Возвращение в Ривердейл» с Кристофером Ричем в главной роли. Однако востребованностью у публики они не могли похвастаться. Современная экранизация оказалась самой успешной. Кстати, премьера первого сезона состоялась в год 75-летия с момента выпуска первого комикса.

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