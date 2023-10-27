Тест: смогли бы вы выжить в мире «Игры престолов»?

Финал «Игры престолов» стал поводом для горячих дискуссий между поклонниками сериала. Львиная доля фанатов осталась недовольна развязкой, придуманной шоураннерами сериала. Позднее о финале шоу высказал свое мнение и автор литературного первоисточника Джордж Мартин. По его словам, он также остался разочарованным после просмотра заключительного эпизода. Фэнтези-сага «Песнь льда и пламени», на которой основан сериал, пока остается незавершенной. Но, невзирая на это, уже сейчас можно признать, что Мартин создал одну из самых продуманных вымышленных вселенных. По своим масштабам она сопоставима со Средиземьем Джона Толкина, но если тот при создании опирался на мифы и легенды, то Джордж Мартин в основном черпал вдохновение в реальных исторических фактах. Общеизвестно, что конфликт между Старками и Ланнистерами — это вольная интерпретация Войны Алой и Белой розы, развернувшейся между английскими династиями Ланкастеров и Йорков. Кроме того, писатель признавался, что многое позаимствовал из истории Франции — в частности, речь идет о борьбе Плантагенетов и Валуа за корону.

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