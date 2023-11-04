Тест: смогли бы вы выжить в «Игре престолов»?

Сериал «Игра престолов» остался в памяти зрителей как один из самых зрелищных проектов в истории телевидения. А еще — как один из самых жестоких по отношению к персонажам. Столько смертей, как в эпичной фэнтези-саге, не было, пожалуй, ни в одном другом сериале. Поклонники, знакомые с литературным первоисточником — серией книг Джорджа Мартина — были готовы к некоторым поворотам сюжета, но создателям удалось удивить даже их. Кстати, сам Мартин в одном из интервью рассказал, куда уходит корнями его привычка внезапно убивать полюбившихся читателям героев. Оказалось, когда Джорджу Мартину было 13 лет, он впервые знакомился с трилогией Джона Толкина «Властелин колец». Огромное впечатление на него произвела сцена смерти Гэндальфа. В тот момент на автора «Песни льда и пламени» снизошло откровение — оказывается, с ключевыми персонажами можно проворачивать такие неожиданные вещи. Этот же прием он не раз использовал на страницах своей фэнтези-саги, впоследствии перенесенной на экран. Кстати, по подсчетам фанатов «Игры престолов», в общей сложности в сериале погибло более 150 тысяч ключевых и второстепенных персонажей.

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