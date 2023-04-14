Тест: смогли бы вы выжить в «Игре престолов»?

Легендарная телевизионная сага, основанная на цикле “Песнь льда и пламени” Джорджа Мартина, в свое время покорила зрителей именно своей жестокостью и непредсказуемостью. Зрители, не знакомые с литературным первоисточником, были в шоке от того, как легко расправляются на экране с ключевыми персонажами. Кроме того, создатели сериала изменили некоторые сюжетные линии, чтобы удивить даже бывалых читателей Мартина. Шоу можно назвать поистине одним из самых кровожадных в истории мирового телевидения. По подсчетам издания The Washington Post, в общей сложности за восемь сезонов “Игры престолов” на экране погибли 6887 персонажей. Газета не только перечислила имена убитых героев саги, но и назвала, в каком эпизоде произошло это событие и каким образом персонаж распрощался с жизнью. Кстати, больше всего трупов на экране появилось в заключительном сезоне - телеэксперты насчитали 4548 умерших. Это неудивительно, ведь на финальные эпизоды пришлись эпичная битва с белыми ходоками и нападение Дейенерис Таргариен на Королевскую гавань.

Смогли бы вы выжить в “Игре престолов” и проложить себе дорогу к Железному трону? Проверьте себя с помощью нашего теста.