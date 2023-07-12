Тест: смогли бы вы выжить в дикой природе?

Книги, фильмы и реальные истории выживания в дикой природе всегда возбуждали интерес публики. Еще бы - ведь, глядя на их героев, начинаешь гордиться силой человеческого духа. В прошлом веке весь мир был потрясен историей немецкой школьницы Джулианы Кепке. В 1971 году 17-летняя девочка отправилась вместе с матерью в Амазонию к отцу-биологу, чтобы вместе встретить Рождество. По дороге началась гроза, в крыло самолета попала молния и в топливном баке занялся пожар. Самолет рухнул в джунгли, из 92 пассажиров, находившихся на борту, спаслась только Джулиана. Во время катастрофы школьница получила сотрясение мозга и сильные порезы, сломала ключицу и потеряла очки, но это не помешало ей на протяжении одиннадцати дней прокладывать себе путь к спасению. Из еды у Джулианы Кепке оставалось несколько конфет, которые, конечно же, быстро были съедены и пришлось искать себе еду в джунглях. Неизвестно, чем бы закончилось путешествие школьницы в джунглях, если бы на нее не наткнулись лесорубы. Они доставили девочку в больницу. Спустя многие годы, будучи взрослой женщиной, Джулиана описала свой опыт пребывания в джунглях в книге “Когда я упала с неба”.

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