Тест: смогли бы вы выжить в дикой природе?

В далеком прошлом человек жил на лоне природы и мог справляться с теми трудностями, которые готовила ему дикая среда. Но в наши дни далеко не все, оказавшись в экстремальных условиях, нашли бы в себе силы бороться за свое спасение. Тем не менее реальные истории выживания в дикой природе не могут не восхищать. Одна из таких героинь - 17-летняя школьница Джулиана Кепке. Накануне Рождества в 1971 году девушка вместе с матерью отправилась в Амазонию, где работал ее отец-биолог. Самолет попал в грозу, в его крыло ударила молния и в топливном баке занялось пламя. Произошла авиакатастрофа, в результате которой из 92 пассажиров осталась в живых только Джулиана. В тропическом лесу она провела одиннадцать дней. Она мужественно выбиралась к цивилизации, несмотря на многочисленные порезы, сотрясение мозга и сломанную ключицу - все это были последствия падения. Кроме того, девушка, страдавшая плохим зрением, потеряла очки. К счастью, Джулиану обнаружили местные лесорубы, которые доставили ее в больницу.

Смогли бы вы выжить в экстремальных условиях? Ответьте на вопросы нашего теста, а мы расскажем, хватит ли у вас для этого знаний и навыков.