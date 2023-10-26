Тест: смогли бы вы стать космонавтом?

«Хочу быть космонавтом», — именно такой ответ чаще всего давали советские мальчишки на вопрос «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» Безусловно, одно дело — мечтать о космосе, и совсем другое — достичь поставленной цели. Для того чтобы стать космонавтом, необходимо быть готовым к постоянным нагрузкам на организм, большому количеству тренировок и испытаний. Кажется, что пройти подготовку к полету в космос — это что-то из разряда фантастики, но, на самом деле, это вполне реально. В Советском Союзе кандидат в космонавты обязан был состоять в партии, иметь стаж военного летчика и обладать ростом не более чем 170 см. С тех пор требования притерпели значительные изменения и стали не такими строгими. Несмотря на то, что ограничения по росту и весу до сих пор существуют, цифры заметно увеличились — например, рост будущего космонавта должен быть не больше чем 190 см. Полететь в космос в наши дни могут не только военные летчики, с 2012 года в Российской Федерации ведутся открытые наборы. Общефизическая подготовка занимает примерно два часа в неделю для поддержания мышц в тонусе.

Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, взяли бы вас в космонавты.