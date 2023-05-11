Тест: смогли бы вы с успехом закончить Хогвартс?

После прочтения серии книг о Гарри Поттере и просмотра экранизаций многие дети мечтали получить письмо с приглашением учиться в школе чародейства и волшебства - Хогвартсе. Правда, большинство желающих попасть туда, где училось когда-то “золотое трио”, в первую очередь думают о приключениях. А как же учеба? Программа в Хогвартсе непростая - неудивительно, что волшебников-круглых отличников не так уж много. Одним из лучших студентов считался Барти Крауч-младший (в фильме его роль досталась великолепному Дэвиду Теннанту). Как гласят легенды, в свое время этот волшебник сдал на отлично все СОВ и ЖАБА - такое удавалось единицам. Правда, есть версия, что для этого Берти пользовался Маховиком времени, иначе ему не удалось бы добиться таких феноменальных успехов. Неизвестно, как сложилась бы жизнь одаренного студента, если бы не семейные проблемы, которые привели Крауча-младшего в общество Пожирателей смерти и не привели к проблемам с волшебными законами.

А вы могли бы стать одним из лучших студентов Хогвартса? Пройдите наш тест, чтобы узнать это.