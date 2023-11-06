Тест: смогли бы вы поступить в Оксфорд?
Под силу ли вам стать студентом одного из старейших учебных заведений?
Английский город Оксфорд прославился на весь мир благодаря основанному здесь университету. Учебное заведение, возраст которого составляет не одну сотню лет, до сих пор считается одним из самых престижных в мире. Любопытно, что в средневековой Англии этот город считался одним из самых опасных мест на карте. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета, создавшие «Карту средневековых убийств» — интернет-портал, на котором отражена статистика преступности в Лондоне, Оксфорде и Йорке в период с 13 по 14 столетие. При создании ресурса исследователи опирались на отчеты коронеров, должностных лиц, занимавшихся расследованием убийств. Как оказалось, самым опасным местом был Оксфорд. Здесь убийства происходили в 4-5 раз чаще, чем в других городах Англии. Причиной, по мнению ученых, является городской контингент. Население Оксфорда составляло порядка семи тысяч человек, из которых около полутора тысяч были студентами университета. А поскольку молодые мужчины, между ними нередко случались стычки с кровавым исходом, утверждают исследователи.
К счастью, эти времена давно остались в прошлом. Пройдите наш тест и узнайте, смогли бы вы стать студентом Оксфорда.