Тест: смогли бы вы поступить в Оксфорд?

Английский город Оксфорд прославился на весь мир благодаря основанному здесь университету. Учебное заведение, возраст которого составляет не одну сотню лет, до сих пор считается одним из самых престижных в мире. Любопытно, что в средневековой Англии этот город считался одним из самых опасных мест на карте. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета, создавшие «Карту средневековых убийств» — интернет-портал, на котором отражена статистика преступности в Лондоне, Оксфорде и Йорке в период с 13 по 14 столетие. При создании ресурса исследователи опирались на отчеты коронеров, должностных лиц, занимавшихся расследованием убийств. Как оказалось, самым опасным местом был Оксфорд. Здесь убийства происходили в 4-5 раз чаще, чем в других городах Англии. Причиной, по мнению ученых, является городской контингент. Население Оксфорда составляло порядка семи тысяч человек, из которых около полутора тысяч были студентами университета. А поскольку молодые мужчины, между ними нередко случались стычки с кровавым исходом, утверждают исследователи.

К счастью, эти времена давно остались в прошлом. Пройдите наш тест и узнайте, смогли бы вы стать студентом Оксфорда.