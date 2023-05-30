Тест: смогли бы вы поступить в Оксфорд?

Оксфорд по праву считается одним из самых серьезных и статусных учебных заведений в мире. Неудивительно, что поступить туда - задачка не из простых. Абитуриентам, желающим попробовать свои силы на вступительных экзаменах в Оксфорде (кстати, похожие традиции существуют еще в одном старинном и уважаемом университете Великобритании - Кембридже), необходимо быть готовыми не только к вопросам по дисциплине, которую они собираются осваивать. Во время собеседования абитуриентам неожиданно могут задать еще и нестандартные вопросы - для того чтобы проверить, насколько гибким мышлением обладает человек. Например, однажды молодого человека, желающего поступить на ветеринарный факультет, озадачили вопросом, не думает ли он, что Луна может быть сделана из сыра. По мнению преподавателей Оксфорда, образное мышление - качество, необходимое для всесторонне развитого специалиста и исследователя. Одних только фундаментальных теоретических знаний недостаточно.

Смогли бы вы с блеском пройти вступительные испытания в Оксфорд? Пройдите наш тест и узнайте, какие бы у вас были шансы при поступлении.