Тест: смогли бы вы пережить Ледниковый период?

Последний ледниковый период, по данным ученых, завершился 15 тысяч лет назад. Так почему же это произошло? Международная команда исследователей предположила, что предпосылками тому стали глобальные перемены температурного режима и солености вод в Индийском океане. В распоряжении ученых оказались экземпляры окаменевших ракушек крошечных моллюсков, добытые из осадочных отложений на самом дне океана. Толщина таких отложений насчитывает порядка 40 метров — можно себе представить, как много слоев в них находится. Тщательно изучив образцы, эксперты выяснили, что на вершине каждого оледенения в Индийском океане возрастало количество соли. На протяжении ледниковых периодов уровень моря на снижался приблизительно на 120 метров, вода испарялась с поверхности океанов и становилась огромным слоем льда. Воды Индийского океана не получали притоки новой воды из Тихого океана и становились гигантским солончаком. После, с изменением направления ветров и течений, соленые воды хлынули в Атлантику. Они «разогрели» ее и в итоге климат стал теплее, ледниковый период постепенно подошел к концу.

Смогли бы вы пережить такое суровое природное испытание, как ледниковый период? Давайте проверим.