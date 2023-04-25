Тест: смогли бы вы пережить ледниковый период?

О ледниковом периоде, мы имеем понятие благодаря научно-фантастическим и документальным фильмам, музейным выставкам и исследованиям ученых. Но немногие имеют представление о том, что 2,6 миллиона лет назад, когда наша планета вступила в новую геологическую эпоху, климатический режим на Земле тоже существенно изменился. Для него свойствены время от времени возникающие ледниковые периоды; мы же живем в межледниковый период и можем наслаждаться комфортными условиями. При этом исследователи предупреждают о том, что на протяжении последних 2,6 миллиона лет на планете произошло около 40-50 ледниковых периодов, каждый из которых был холоднее и длиннее предыдущего (продолжительность последнего насчитывала 100 000 лет). По подсчетам ученых, промежуток между двумя ледниковыми периодами составляет приблизительно 15 000 лет. В глобальном смысле до следующего климатического скачка осталось не так уж много - межледниковый период, в котором мы сейчас находимся, начался 11 700 лет назад.

Смогли бы вы выжить в непростых условиях ледникового периода? Ответьте на вопросы теста и узнайте, какими были бы ваши шансы на спасение.