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Тест: смогли бы вы остаться в живых в мире "Игры престолов"?

6 августа 2023 07:15
Тест: смогли бы вы остаться в живых в мире

Удалось бы вам взойти на Железный трон?

С момента выхода последней серии “Игры престолов” прошло уже несколько лет, однако поклонники телевизионной фэнтези-саги по-прежнему с жаром обсуждают события финала и предшествующих ему сезонов. В сериале черпают вдохновение дизайнеры, социологи, психологи, и, конечно же, путешественники. Ведь многие локации в шоу были сняты в разных уголках мира, и с тех пор они неизменно притягивают к себе туристов со всего света. В хорватском Дубровнике снимали сцены, действие которых разворачивалось в Королевской гавани. Несколько лет назад местные власти даже приняли решение вдвое сократить турпоток - после выхода сериала на экраны он увеличился настолько, что превратился в реальную угрозу для Старого города. Но, к счастью, не Дубровником единым - поклонники “Игры престолов” могут отправиться, например, в Испанию (или, если уж быть точными, Страну Басков), чтобы взглянуть на родовое гнездо Дейенерис Таргариен. Остров Гастелугаче, расположенный именно там, стал основой для Драконьего Камня, а часовня Сан-Хуан-де-Гастелугаче с помощью компьютерной графики превратилась в замок Таргариенов. Смогли бы вы дойти до финала в “Игре престолов”? Узнайте, ответив на вопросы теста.

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Фото: кадры из сериала "Игра престолов" (2011-2019), Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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