Тест: сколько вы проживете в фильме ужасов?

Одни не могут жить без просмотра ужастиков, другие же считают их низкопробным жанром, к тому же негативно влияющим на психику. Однако современные исследования показывают, что на самом деле хорроры… помогают укрепить ментальное здоровье. Например, Али Матту, клинический психолог из Колумбийского университета, рассказал, что по-настоящему интересный ужастик отвлекает зрителей от личных переживаний. Если на протяжении долгого времени человека преследуют тревоги по какому-либо поводу, ему просто необходимо периодически переключаться на что-то другое, и фильмы ужасов будут как нельзя кстати. Кроме того, некоторые исследователи воспринимают хорроры едва ли не как психотерапевтический сеанс. Во время просмотра человек испытывает страх, но при этом как будто бы дистанцируется от него, может управлять им - в любой момент поставить фильм на паузу, выключить или перемотать назад. Одним словом, он может контролировать происходящее, а значит, со временем учится владеть и своими фобиями.

Как долго вы проживете, если окажетесь в фильме ужасов? Сумеете добраться до финальных титров или покинете сюжет в самом начале? Узнайте ответ с помощью нашего теста.