Тест: сколько времени вам нужно чтобы забыть о разрыве?

Главная героиня “Секса в большом городе” утверждала: чтобы забыть человека, потребуется время, равно половине того периода, что вы провели вместе. Конечно же, это не универсальная формула, и каждому человеку необходимо погоревать ровно столько времени, сколько ему потребуется. Психологи говорят, что необязательно погружаться в негатив и скорбь по ушедшему партнеру и отрезку жизни. Первым шагом на пути к исцелению, по словам специалистов, станет пробуждение интереса к жизни. В тот момент, когда человек осознает - даже после всего произошедшего жизнь продолжается, и она не менее прекрасна, чем раньше, - будет положено начало совершенно новой истории. Во-вторых, после разрыва отношений необходимо провести своего рода инвентаризацию и генеральную уборку в своей жизни. Осознать, что сейчас лишнее, а чего, наоборот, хочется больше всего на свете. Только вдохнув вновь полной грудью, можно приступать к третьему пункту и начинать флиртовать с противоположным полом. А там, глядишь, и новые отношения не за горами. Как много времени вам требуется для того, чтобы забыть человека? Узнайте с помощью нашего нового теста.

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