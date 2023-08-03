Тест: сколько вам лет на самом деле?

О биологическом возрасте человека известно очень много. Благодаря исследованиям ученых мы имеем полное представление о том, как меняется с возрастом организм человека, какие процессы в нем происходят и т.д. Однако, помимо биологического возраста, существует еще и внутренний - в последние годы психологи уделяют ему немало внимания. Правда, не всегда мы уделяем ему должное внимание. Наверное, у каждого из нас есть знакомые, поведение и образ мыслей которых не соответствует их возрасту. Например, 50-летний человек мыслит как тинейджер, а студент - как умудренный опытом старец. Причина таких несоответствий кроется как раз таки во внутреннем возрасте. Психологи говорят, что существует пять основных типов психологического возраста - детский, подростковый, юношеский, взрослый и зрелый. У каждого из них есть свои особенности. Например, для первого типа характерно желание находитья под чьем-то покровительством. У человека, которому присущ такой тип, много различных “хочу”, но он не предпринимает усилий, чтобы добиться желаемого, а ждет, когда кто-то исполнит каприз. Хотите узнать, сколько вам лет в глубине души? Ответьте на вопросы нашего теста.

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