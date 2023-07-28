Тест: сколько в вас оптимизма?

Мир делится на оптимистов и пессимистов. Спор о том, полон ли стакан наполовину или наполовину пуст, кажется, не прекратится никогда. Представители каждого типа готовы дискутировать до бесконечности в попытках выяснить, к какому из них лучше принадлежать. Свою лепту в это извечное противостояние вносят ученые, которые не устают проводить исследования о достоинствах и недостатках оптимизма и пессимизма. Так, например, эксперты из Иллинойского университета провели масштабное исследование, в котором приняли участие 3500 человек в возрасте от 32 до 50 лет. Респондентам необходимо было пройти опрос, в котором предстояло оценить качества своего сна и уровень оптимизма. Некоторые из участников на протяжении определенного времени носили специальные браслеты, которые позволяли отследить периодичность движений ночью. Как оказалось, люди, называющие себя оптимистами, спали гораздо лучше пессимистов. Они отлично высыпались, не страдали от бессонницы и не испытывали сонливости в дневное время суток. С чем это связано, ученые пока точно не установили. Но они предположили, что оптимистичный взгляд на жизнь снижает уровень стресса, а значит, сказывается на качестве сна. Насколько вы оптимистичны? Проверьте с помощью нашего теста.

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