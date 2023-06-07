Тест: сколько лет вашему телу?

Еще недавно было принято считать, что у человека есть только один возраст - тот, что указан у него в документах. Или, по крайней мере, ему столько лет, сколько прошло с момента появления на свет (не секрет, что иногда люди целенаправленно прибавляют себе возраст, чтобы достичь какой-то цели - например, в годы Великой Отечественной так делали молодые парни, чтобы их взяли на фронт). Однако в последние десятилетия психологи все чаще говорят о том, что у человека есть как минимум два возраста - биологический, совпадающий с количеством прожитых лет, и психологический, связанный с тем, на сколько лет человек себя ощущает. У тела тоже есть свой возраст. Бывает так, что организм в силу различных причин стареет раньше обычного. Иногда это связано с вредными привычками, разрушающими иммунитет, иногда - с заболеваниями. Один из редких генетических недугов, характеризующийся преждевременным старением организма - прогерия. В настоящее время ученые пытаются найти способ борьбы с ней, в том числе с помощью методики редактирования ДНК. Они уже проводят опыты, пока только на мышках.

Сколько лет исполнилось вашему телу? Узнайте, ответив на вопросы теста.