Тест: сколько лет вашему телу на самом деле?

Все люди стареют - таков непреложный закон природы. Исключение составляют только вымышленные персонажи вроде Дориана Грея или Бенджамина Баттона. Почему так происходит? По словам ученых, во всем “виновата” эволюция. Во времена, когда наш вид переживал переломный эволюционный момент, старости попросту не существовало. Большинство людей умирали в возрасте сорока-сорока пяти лет. Если мы перешагиваем этот рубеж, происходит неизбежное - старые клетки не могут делиться и негативно воздействуют на соседние клетки, что приводит к возрастным заболеваниям, например, раку. В настоящее время исследователями активно ведутся разработки лекарств, которые если не предотвращают, то немного замедляют процесс старения клеток. Если все пройдет успешно, - возможно, не в ближайшее время, а в далеком будущем - человечество может надеяться на то, что некоторые возрастные заболевания получится отсрочить.

Наше тело порой стареет раньше, чем душа, а тяжелые жизненные обстоятельства и болезни способствуют тому, чтобы человек выглядел даже старше паспортного возраста. Пройдите наш тест и узнайте, сколько же лет вашему организму на самом деле.