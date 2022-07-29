Тест: Сколько лет вашему мозгу?

Все, что так или иначе связано с интеллектом, до сих пор вызывает споры между учеными. Сложно в это поверить, но исследователи даже не могут дать ему единое и исчерпывающее определение – настолько противоречива и неоднозначна деятельность нашего мозга. Кроме того, с давних времен люди пытались измерить уровень интеллекта – существует огромное количество методов оценки. Помимо всем известного теста Ганса Айзенка на определение коэффициента интеллекта, в разное время появлялись тест Бине – Симона (1905 год, шкала для оценки умственного уровня развития детей), тест интеллекта Стэнфорд – Бине (1916 год, адаптация теста Бине – Симона для американских детей), шкала интеллекта Дэвида Векслера (1955 год, на сегодняшний день этот метод проерки умственых способностей человека считается стандартным).

В последние несколько лет специалисты в области психологии много говорят об интеллектуальном возрасте. Ведь очень часто бывает так, что умственные способности человека ниже, чем полагается по возрасту, либо, напротив, опережают его – достаточно вспомнить детей-вундеркиндов. Пройдите наш тест, чтобы выяснить, какого возраста ваш мозг.