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Тест: Сколько лет вашему мозгу?

29 июля 2022 17:30
Тест: Сколько лет вашему мозгу?

Узнайте, каков ваш интеллектуальный возраст.

Все, что так или иначе связано с интеллектом, до сих пор вызывает споры между учеными. Сложно в это поверить, но исследователи даже не могут дать ему единое и исчерпывающее определение – настолько противоречива и неоднозначна деятельность нашего мозга. Кроме того, с давних времен люди пытались измерить уровень интеллекта – существует огромное количество методов оценки. Помимо всем известного теста Ганса Айзенка на определение коэффициента интеллекта, в разное время появлялись тест Бине – Симона (1905 год, шкала для оценки умственного уровня развития детей), тест интеллекта Стэнфорд – Бине (1916 год, адаптация теста Бине – Симона для американских детей), шкала интеллекта Дэвида Векслера (1955 год, на сегодняшний день этот метод проерки умственых способностей человека считается стандартным).

В последние несколько лет специалисты в области психологии много говорят об интеллектуальном возрасте. Ведь очень часто бывает так, что умственные способности человека ниже, чем полагается по возрасту, либо, напротив, опережают его – достаточно вспомнить детей-вундеркиндов. Пройдите наш тест, чтобы выяснить, какого возраста ваш мозг.

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Елена Королева
Елена Королева
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